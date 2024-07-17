Paris Olimpiyatları | Belediye Başkanı Hidalgo, Seine Nehri'nin temizliğini kanıtlamak için yüzdü

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Olimpiyatların açık hava yüzme etkinlikleri için Seine nehrinin temiz olduğunu göstermek amacıyla bugün dalış yaptı.

France 24'ün bildirdiğine göre su yoluna kanalizasyon sızıntılarını önlemek için yapılan 1.4 milyar euroluk yatırıma rağmen Seine nehri, su kalitesi testlerinde defalarca başarısız olması nedeniyle 26 Temmuz'daki Paris Oyunlarının açılışı öncesinde endişe yaratıyordu.

Ancak temmuz ayının başından bu yana, şiddetli yağmurların nihayet yerini güneşli havaya bırakmasıyla birlikte, numuneler nehrin açık su yüzme ve triatlon için hazır olduğunu gösterdi.



Hidalgo'nun ofisinden dün yapılan açıklamada, “Seine Nehri'nin kilit bir rol oynayacağı oyunların arifesinde, bu etkinlik Seine Nehri sularının kalitesini ve nehrin ekolojik durumunu iyileştirmek için şehir ve devlet tarafından sarf edilen çabaların bir göstergesidir” denildi.

Sosyalist başkan, ilk olarak geçen ay yüzmeyi planlamıştı, ancak fekal maddenin varlığını gösteren bakterilerin zaman zaman izin verilen limitlerden 10 kat daha yüksek olduğu tespit edildiği için bunu ertelemek zorunda kaldı.



Hidalgo'nun uzun zamandır beklenen dalışı, sosyal medyada ise şaka konusu oldu.