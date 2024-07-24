Paris Olimpiyatları: Rus gazetecilerin akredite edilmemesine "paronaya"  tepkisi

Moskova, Paris Olimpiyatları öncesi Fransa'nın Rusya'ya tavrına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rus gazetecilere yönelik akreditasyon engeline ilişkin, “Bu gerçek bir paranoya” dedi.

Paris Olimpiyatları: Rus gazetecilerin akredite edilmemesine "paronaya"  tepkisi

, Paris Olimpiyatları'na ilişkin yaptığı açıklamada 'yı eleştirdi.

Reuters'ın bildirdiğine göre Moskova bugün, Fransa'nın güvenlik gerekçesiyle bazı Rus gazetecilere Paris Olimpiyatlarını takip etmeleri için akreditasyon vermeyi reddetmesine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, “Bu sadece paranoya, gerçek bir paranoya” dedi.

Fransa'nın geçici İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, pazar günü yaptığı açıklamada, Fransız güvenlik servislerinin, casusluk ve siber saldırı endişeleri de dahil olmak üzere, Olimpiyat akreditasyonu için yapılan 4 binden fazla başvuruyu reddettiğini açıkladı.

100'e yakın başvurunun casusluk endişesiyle reddedildiğini söyleyen Darmanin, bunların bir kısmının Rusya'dan ve Moskova'nın müttefiki Belarus'tan olduğunu bildirdi.

AÇILIŞA KATILAMAYACAKLAR

Paris Olimpiyatları cuma günü, Seine Nehri'ndeki açılış töreni ile başlayacak. 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) açılış törenine, Rus ve Belaruslu sporcuların katılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Rus ve Belaruslu sporcular, olimpiyatlarda yalnızca "tarafsız sporcu" olarak yer alabilecek. 

Oyunlarda yaklaşık 36 Rus, 22 Belaruslu atletin tarafsız sporcu olarak mücadele etmesi bekleniyor.

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