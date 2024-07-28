Paris Olimpiyatları: Seine Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle triatlon antrenmanı iptal edildi

Seine Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle Paris Olimpiyatları kapsamında yapılacak ilk triatlon antrenmanı organizatörler tarafından iptal edildi. Kirliliğin sebebi olarak cuma günkü açılış töreninde yağan yağmur gösteriliyor.

Paris Olimpiyatları: Seine Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle triatlon antrenmanı iptal edildi

Olimpiyatları'nda yapılacak ilk ilk triatlon antrenmanı, Seine Nehri suyunun kirli olması nedeniyle iptal edildi.

2024 organizatörleri ve Triatlonu'ndan yapılan açıklamada “triatlon tanıtımının yüzme ayağının iptal edilmesine yönelik ortak bir karar alındığı” ancak koşu ve bisiklet antrenmanlarının planlandığı gibi devam edeceği belirtildi.

Triatlon ve maratonda yüzmek için kullanılacak olan Seine nehrinin kalitesi Paris ve çevresine yağan yağmur miktarına bağlı.

Fransız AFP haber ajansına göre, cuma günü oyunların açılış töreni sırasında görülen türden şiddetli sağanak yağışlar, şehrin kanalizasyon sistemini boğarak arıtılmamış atık suların su yoluna deşarj edilmesine yol açıyor.

TESTLERDE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Baş organizatör Tony Estanguet, bugün Versailles Sarayı'ndaki bir binicilik etkinliğine yaptığı gezi sırasında gazetecilere “Özellikle endişeli değiliz. Başından beri olduğu gibi tetikteyiz” dedi.

Estanguet, “Şiddetli yağmurdan sonra 24 ile 48 saat boyunca (etkinlikleri) ertelememiz gerekebileceğini biliyoruz. Hava tahminleri teorik olarak yağmurun geri gelmeyeceğini gösteriyor” diye ekledi.

Triatlonlar 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde, açık su yüzme yarışları ise 8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Olağanüstü yağışlı bir bahar ve yaz başlangıcı nedeniyle Seine Nehri temmuz ayının başına kadar su testlerinde sürekli olarak başarısız oldu.

Fekal maddenin bir göstergesi olan E.Coli bakteri seviyeleri zaman zaman izin verilen limitlerin 10 kat üzerinde çıkmıştı.

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BAŞKA BİR BÖLGEYE TAŞIYABİLİRLER

Açıklamada, “ 2024 ve Triatlonu önceliğin sporcuların sağlığı olduğunu yinelemektedir. Dün Seine nehrinde yapılan analizler su kalitesi seviyelerinin etkinliğin gerçekleşmesi için yeterli garanti sunmadığını göstermiştir” denildi.

Organizatörler, yağmur yağması durumunda açık hava yüzme etkinliklerini birkaç gün erteleme imkanına sahip.

Son çare olarak triatlonun yüzme ayağını iptal edeceklerini ve maraton yüzmesini 'in doğusundaki Marne nehri üzerindeki Vaires-sur-Marne'a taşıyacaklarını söylediler.

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