Paris Olimpiyatları'nda İsrail krizi: Dışlanma çağrısına "Hoş gelecekler" yanıtı

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Fransız parlamentosunun radikal solcu bir üyesinin, İsrailli sporcuların Olimpiyatlar'dan dışlanması çağrısı sonrası açıklama yaptı.

İsrailli mevkidaşıyla yapacağı görüşmeler öncesinde Brüksel'de yaptığı açıklamada Sejourne, “İsrail delegasyonu Fransa'da hoş karşılanacaktır” dedi ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Thomas Portes'in ülkenin dışlanması yönündeki çağrısının “sorumsuzca ve tehlikeli” olduğunu sözlerine ekledi.

Sejourne, “Heyetin güvenliğini sağlayacağız” diye ekledi.



Portes, Filistinlileri destekleyen bir gösteri sırasında İsrailli sporcuların “hoş karşılanmadığını” söylediği ve Olimpiyatlar için “seferberlik” çağrısında bulunduğu için Fransız Yahudi grupların ve hem siyasi muhaliflerinin hem de müttefiklerinin tepkisini çekmişti.



Daha sonra Parisien gazetesine verdiği demeçte, “Fransız diplomatların, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya yapıldığı gibi İsrail bayrağı ve marşının yasaklanması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne baskı yapması gerektiğini” söyledi.



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise yorumlarda “antisemitizm imaları” olduğunu söylerken, Crif Yahudi kuruluşunun başkanı Yonathan Arfi, Portes'in İsrailli atletleri “hedef gösterdiğini” savundu.



Portes'in sözleri hafta sonunda daha ılımlı Sosyalistlerin bazı müttefikleri tarafından kınanırken, LFI'nin diğer üyeleri tarafından desteklendi.