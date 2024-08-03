Paris Olimpiyatları'nda Sen Nehri krizi: Kirlilik nedeniyle antrenmanlar iptal edildi

Paris 2024 Olimpiyarları kirlilik sorunlarıyla karşı karşıya. Sen Nehri'nde planlanan triatlon antrenmanları, su kalitesinin kötüleşmesi nedeniyle iptal edildi.

Paris Olimpiyatları'nda Sen Nehri krizi: Kirlilik nedeniyle antrenmanlar iptal edildi

Fransa'nın ev sahipliğinde süren Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenmanın kirlilik nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uluslararası Triatlon Federasyonu, Paris'te iki gecedir yaşanan fırtına nedeniyle su kalitesinin kötüleştiğini ve bu yüzden bugün yapılması planlanan triatlon karışık bayrak yarışı antrenmanının Sen Nehri ayağının iptal edildiğini duyurdu.

Federasyon, yarışmanın bisiklet ve koşu kısımları için antrenmanlar yapılabileceğini bildirdi.

Daha önce de 28 ve 29 Temmuz’da Sen Nehri’nde yapılması beklenen triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken suyun temizlenmesi için 2015’ten bu yana 1,4 milyar avro harcandı.

Paris’te Sen Nehri’nde 26 Temmuz’da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos’ta sona erecek.

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