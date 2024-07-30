Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni, dine hakaret iddiasıyla yargıya taşınıyor

Fransız Katolik avukat Fabrice di Vizio, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Hristiyanlığa hakaret edildiği gerekçesiyle din otoriteleri tarafının eleştirilerinin hedefi olan sahne gösterisini yargıya taşıyacak. Törende, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablonun canlandırılma şekli tepki çekmişti.

Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni, dine hakaret iddiasıyla yargıya taşınıyor

'nının açılış töreni mahkemeye gidiyor.

Fransız Katolik avukat Fabrice di Vizio, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Hristiyanlığa hakaret edildiği gerekçesiyle din otoriteleri ve uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanan sahne gösterisini Fransız yargısına taşıma kararı aldı.

Paris'te 26 Temmuz'da Seine Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı.

Yaklaşık dört saat süren tören, canlı performansların yanı sıra hazırlanan videolarla desteklenen televizyon yayınlarıyla genelinde takip edildi.

Törende sergilenen performanslardan birinde, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun "drag queen" (trans şov insanı) gösterisiyle canlandırıldığı öne sürülmüştü.

Bu gösteri, dine hakaret edildiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Katolik Kilisesinden 27 Temmuz'da yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" denildi.

Ortadoğu Kiliseler Konseyi (MECC) de törende yaşananların, "özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti" ortaya koyduğunu belirtti.

Açılış töreninin sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly, 28 Temmuz'da konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında tepki ile karşılanan sahne gösterisinde, "Son Akşam Yemeği" tablosunun değil, bir pagan şenliğinin canlandırıldığını söyledi.

Jolly, tartışmalı canlandırma sahnesinde, Hz. İsa'nın değil, Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionisos'un konu edildiğini ifade etti.

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