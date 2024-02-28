Paris Olimpiyatları'nın güvenlik planları çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord trens istasyonunda büyük bir hırsızlık gerçekleşti.



İçinde Paris Olimpiyat Oyunlarına ilişkin polis güvenlik planlarının bulunduğu bir bilgisayar ve iki USB bellek içeren çanta çalındı.



Polis açıklamasında, çantanın Paris belediyesinden bir mühendise ait olduğunu belirtildi.



Aktarılana göre mühendis çantayı koltuğunun üzerindeki bagaj bölmesine koymuştu. Daha sonra rötar yaptığı için treni değiştirmeye karar verdi ve bu noktada hırsızlığı fark etti.



Mühendis, çalışma bilgisayarının ve iki USB belleğinin, bu yılki yaz Olimpiyatları'nın güvenlik planları başta olmak üzere hassas veriler içerdiğini söyledi.



Bölge ulaştırma polisi tarafından bir soruşturma yürütülüyor.



26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunları sırasında 2 bin belediye zabıtası ve yaklaşık 35 bin güvenlik personeli görev yapacak.



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