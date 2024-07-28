Paris Olimpiyatları sözcüsü, "Son Akşam Yemeği" sahnesi için üzgün

Paris Olimpiyatlarının organizatörleri, açılış törenlerinin yol açtığı herhangi bir rahatsızlıktan dolayı “gerçekten üzgün” olduklarını söyledi.

Tartışmalar sonrası bugün yapılan açıklamada, “herhangi bir dini gruba saygısızlık gösterme niyetinde olduklarını” reddettiler.

Bazı Katolik gruplar ve Fransız piskoposlar, tiyatro yönetmeni Thomas Jolly'nin koreografisini yaptığı cuma günkü geçit törenindeki bazı bölümleri, “Hıristiyanlıkla dalga geçme sahneleri” olarak nitelendirdi.



Eleştiriler, dansçıların, "drag queen"lerin ve bir DJ'in Hz. İsa'nın havarileriyle yediği "Son Akşam Yemeği" tasvirlerini hatırlatan pozlar verdiği sahneye odaklandı.



"OLİMPOS TANRILARINDAN İLHAM ALINDI"

Paris 2024 sözcüsü Anne Descamps, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Açıkçası hiçbir zaman herhangi bir dini gruba saygısızlık etmek gibi bir niyetimiz yoktu. İnsanlar herhangi bir şekilde alındıysa, elbette gerçekten çok üzgünüz” dedi.

Jolly ayrıca Seine Nehri boyunca şiddetli yağmur altında gerçekleşen yaklaşık dört saatlik prodüksiyonda, Son Akşam Yemeği'nden ilham aldığını da reddetti.



Farklı cinsel ve cinsiyet kimliklerine hoşgörüyü teşvik etmeyi amaçlayan sahnede, Yunan şarap ve zevk tanrısı Dionysos olarak neredeyse çıplak görünen ve maviye boyanan Fransız aktör Philippe Katerine de yer aldı.



Jolly, Fransız BFM kanalına verdiği demeçte “Fikir, Olimpos tanrılarıyla bağlantılı büyük bir pagan partisi yapmaktı” dedi ve şunları ekledi: “Çalışmalarımda asla kimseyle alay etme ya da kimseyi aşağılama arzusu bulamazsınız. İnsanları bir araya getiren, uzlaştıran ama aynı zamanda Cumhuriyetçi değerlerimiz olan özgürlük, eşitlik ve kardeşliği teyit eden bir tören istedim.”