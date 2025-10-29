Paris polisi itiraf etti: Louvre soygunu güvenlik krizine dönüştü

Fransa’da bu ayın başında Louvre Müzesi’nde gerçekleşen mücevher hırsızlığı, ülke çapında bir güvenlik tartışmasına dönüştü.

Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, Senato’da yaptığı açıklamada müzenin “yaşlanan sistemler” ve “yavaş ilerleyen yenileme süreci” nedeniyle ciddi zafiyetler taşıdığını kabul etti.



"ANALOG KAMERALAR HALA KULLANILIYOR"

Faure, Louvre’un bazı güvenlik kameralarının hala analog sistemle çalıştığını belirterek, “Teknolojik bir sıçrama yapılmadı. Görüntü kalitesi düşük, anlık paylaşım yavaş” dedi.

Yaklaşık 93 milyon dolarlık güvenlik yenileme projesinin 60 kilometrelik yeni kablolama gerektirdiğini, ancak 2030’dan önce tamamlanamayacağını söyledi.



KAMERA İZNİNİN BİLE SÜRESİ DOLMUŞ

Polis şefi, müzenin güvenlik kameralarını işletme izninin Temmuz ayında sessizce süresinin dolduğunu ve yenilenmediğini de itiraf etti.

Bu ihmalkarlık, hırsızların 19 Ekim’de müzenin ünlü Apollo Galerisi’ndeki bir pencereyi zorlayarak içeri girmesine, vitrinleri matkapla kesip Fransız Kraliyet Mücevherleri’nden sekiz parçayı çalmasına zemin hazırladı. O sırada müzede ziyaretçiler bulunuyordu.



İLK İHBAR MÜZENİN ALARM SİSTEMİNDEN DEĞİLMİŞ

Faure, polis ekiplerinin “son derece hızlı” ulaştığını ancak asıl gecikmenin “ilk tespitten acil hatta ulaşmaya kadar olan zincirde” yaşandığını söyledi.

İlk ihbarın, müzenin alarm sisteminden değil, dışarıda kasklı adamları sepetli vinçle gören bir bisikletliden geldiği ortaya çıktı.



ŞÜPHELİLERİN GÖZALTI SÜRESİ DOLUYOR

Hafta sonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan biri, Fransa’dan çıkış yapmaya çalışırken Charles-de-Gaulle Havalimanı’nda yakalandı.

Fransız yasalarına göre “örgütlü hırsızlık” kapsamında gözaltı süresi 96 saat. Süre bu gece dolacak. Savcılık, şüphelileri ya suçlayacak ya serbest bırakacak ya da ek süre talep edecek.

Louvre, çalınan sekiz parçanın değerini yaklaşık 102 milyon dolar olarak açıkladı.

SİGORTA BOŞLUĞU DA ORTAYA ÇIKTI

Olay, müzelerin sigorta sistemindeki bir açığı da ortaya çıkardı. Mücevherlerin özel sigortası yoktu.

Fransız devleti ulusal müzeleri kendi bütçesiyle “kendine sigortalıyor.” Bu nedenle Louvre, hiçbir sigorta tazminatı alamayacak.

KALICI POLİS TALEBİNE RET

Faure, müze içine sürekli bir polis noktası kurulması önerisini redderek, “Sorun kapıya polis koymak değil; uyarı zincirini hızlandırmak. Buna kesinlikle karşıyım” dedi.

Ayrıca yasa yapıcılardan, yapay zeka temelli şüpheli hareket ve nesne takibi sistemlerine yasal izin verilmesini istedi.

Bu sistemlerin yüz tanıma içermeyeceğini, yalnızca şüpheli hareketleri ve araçları şehir kameralarında gerçek zamanlı izlemeyi sağlayacağını belirtti.



LOUVRE YÖNETİMİ VE KÜLTÜR BAKANI BASKI ALTINDA

Kültür Bakanı Rachida Dati, olay sonrası baskı altında. Dati, müze müdürünün istifasını reddetti, “alarm sisteminin çalıştığını ancak güvenlik açıklarının bulunduğunu” kabul etti.

Louvre’da geçtiğimiz haziranda güvenlik personelinin de katıldığı “aşırı kalabalık ve yetersiz personel” gerekçeli bir grev yaşanmıştı.

Sendikalar, turizm yoğunluğu ve inşaat çalışmaları nedeniyle “kör noktaların arttığını” savunuyor.