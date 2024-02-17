Paris polisi satırlı saldırganı vurarak öldürdü

Bugün erken saatlerde Fransa'nın başkenti Paris'te adı açıklanmayan bir adamın tramvay durağında "et satırıyla" polisi tehdit ettiği ve Arapça yazılı bir defter taşıdığı bildirildi.



Savcılar, sabah saat 3 civarında polisin olay yerine gelmesi üzerine adamın satırı bırakmayı reddettiğini ve polise doğru salladığını söyledi.



İlk belirlemelere göre 4 polis memurunun tabancayla toplamda 20 kez ateş ettiği belirtilirken, olay yerindeki polislerden herhangi birinin yaralanmadığı bildirildi.



Yetkililer, şüphelinin 1984 yılında Sudan'da doğduğunu ve sabıka kaydının bulunmadığını belirtti.



Adamın satırlı eylemi ve polisin silahlı tepkisi üzerine iki ayrı soruşturma başlatıldı.



Polis olay yerine geldiğinde şüpheli Arap tarzı bir elbise giyiyordu ve silahı taşıyordu. Savcılar, adamın baltayı bırakmayı reddettiğini ve polise doğru ilerlediğini söyledi.



Yetkililer, ateş açan dört polis memurunun "şok halinde" hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Olay bu sabah sabah saat 3 civarında Paris'teki Butte Duhat Rouge istasyonunda gerçekleşti.



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