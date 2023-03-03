Paris saldırısı şüphelisinin kişilik bozukluğu yaşadığı ortaya çıktı

"Borderline" olarak da bilinen kişilik bozukluğu, "hastanın sağlıksız düşünme, işleyiş ve davranış tarzına sahip olduğu" bir tür zihinsel bozukluk olarak biliniyor. Kişilik bozukluğu olan bir kişi, durumları ve insanları algılamakta veya ilişkilendirmekte zorlanıyor.



SAlDIRGAN DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE SALDIRMIŞTI



Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde 23 Aralık'ta bir Fransız vatandaşının, PKK terör örgütü yandaşlarının kurduğu bir derneğin önünde silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.



Saldırının şüphelisi olarak William Malet olay yerinde gözaltına alınmıştı.



Şüphelinin 2016 ve 2021'de iki kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.



Saldırı şüphelisi, 24 Aralık'ta doktor muayenesinde, sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti. Şüpheli hakkında daha sonra yeniden gözaltı kararı verilmişti.



Savcılık şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtilmişti.

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