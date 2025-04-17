Paris toplantısına mesaj: "Avrupa savaş istiyor"

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün yapılcak toplantı Rusya'nın gündeminde.

Kremlin bugün yaptığı açıklamada, ABD, Ukrayna ve Avrupa ülkeleri arasında yapılacak toplantının, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Ukrayna için bir barış çözümünü amaçlayan görüşmelerin mevcut durumu hakkında bilgi vermesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Witkoff'un geçen hafta uzun bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Peskov, “ABD, Avrupalılar ve Ukraynalılarla bu yönde çalışmaya devam ediyor” dedi.

Peskov ayrıca Avrupalı güçleri savaşı sürdürmeye odaklanmakla suçlayarak, “Ne yazık ki Avrupalılar açısından gördüğümüz şey, savaşı sürdürmeye odaklandıklarıdır” dedi.