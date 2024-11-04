Paris treninde baltalı kavga: Dört kişi yaralandı

Fransa'da polis, başkent Paris'in dışında bir banliyö treninde çıkan kavgada balta kullanılması sonucu dört kişinin yaralandığını, ikisinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.



Kaynak, kurbanlardan birinin elinin kesildiğini ve bir diğerinin kafatasının yarıldığını ekledi. Kavgaya karışan diğer iki kişi hafif yaralandı.



Pazartesi günü saat 08.00 sularında çıkan kavgaya, bazıları çocuk olmak üzere çok sayıda kişi karıştı.



Olay, Paris'in güneydoğusundaki Ozoir-la-Ferrière istasyonundayken meydana geldi.

