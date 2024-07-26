Paris uçağında bomba alarmı: Havalimanı boşaltıldı

Air France havayolu şirketi, Paris seferini yapacak uçaklarından birinden bomba ihbarı alındığını açıkladı. Uçak güvenlik tedbirleri kapsamında beklemeye alınırken havalimanı bomba ihbarının ardından boşaltılarak kapatıldı. Havalimanının güvenliği sağlandıktan sonra ise havalimanının tekrar açıldığı ve operasyonlarına devam ettiği aktarıldı.

Paris uçağında bomba alarmı: Havalimanı boşaltıldı

Air France'a ait Paris seferini gerçekleştirecek uçağın bomba alarmı nedeniyle Mulhouse Havalimanı'nda beklemede olduğu aktarıldı.

Fransız polisi, ve İsviçre tarafından ortaklaşa kullanılan Basel-Mulhouse havalimanının bomba ihbarının ardından boşaltılarak kapatıldığını açıkladı.

FAALİYETLERİNE YENİDEN BAŞLADI

Gerekli tedbirler alındıktan sonra ise havalimanının tekrar hizmete açıldığı ve operasyonlarına devam ettiği aktarıldı. Havalimanının rutin güvenlik protokolünün ardından faaliyetlerine yeniden başladığı belirtildi.

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