Paris yakınlarında bir apartmanda çıkan yangında 25 kişi yaralandı
05.10.2026 08:11
Son Güncelleme: 05.10.2026 08:11
Anadolu Ajansı
İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini güvenli şekilde tahliye etti.
Paris yakınlarındaki Carrieres-sur-Seine'de bir apartmanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
Çoğunluğu duman solunmasından etkilenen 25 kişinin yaralandığı olayda itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini güvenli şekilde tahliye etti.
Anadolu Ajansı
Çoğunluğu duman solunmasından etkilenen 25 kişi yaralandı.