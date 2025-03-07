Paris'in tren raylarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu!

Fransız demiyolu şirketinin yaptığı açıklamaya göre Paris tren istasyonunda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu.

Yetkililer, yoğun terminale giden raylarda bombanın bulunmasının ardından Fransız polisinin Paris Gare du Nord tren istasyonuna gidiş ve gelişleri trafiğe kapattığını bildirdi.



SNCF demiryolu şirketinden yapılan açıklamada, bombanın Saint Denis bölgesinde “rayların ortasında” bulunduğu belirtildi.



Paris polisi, cihazı etkisiz hale getirmek için çalışırken Eurostar trenlerinin yanı sıra yüksek hızlı ve yerel seferlere de ev sahipliği yapan tren istasyonuna giden tüm trafik kapatıldı.