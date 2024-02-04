Parisliler sandık başında: SUV'lerin park ücreti üç katına çıkabilir

Fransa'nın başkenti Paris'in sakinleri bugün şehre giren zengin ve yabancı sürücüleri hedef alan bir park ücreti oylamasına gidiyor.



Paris sakinleri bugün yurt dışından gelenlerin park ettiği ağır, büyük ve çevreyi kirleten SUV'ler için özel bir park tarifesi lehinde veya aleyhinde oy kullanacak.

Özel park tarifesi kapsamında park ücretlerinin SUV araçlar için 3 katına çıkarılması planlanıyor.

SOKAĞA PARK ETMENİN BEDELİ SAATTE 18 EURO



Paris'in sosyalist belediye başkanı Anne Hidalgo oylamadan önce, "Bunu kirliliği azaltmak ve çocuklarımızı daha güvenli bir ortamda yaşatmak için yapıyoruz çünkü bu arabalar tehlikeli. Paris, insanların daha iyi nefes almasını ve daha iyi yaşamasını sağlamak için kendini dönüştürüyor." ifadelerini kullandı.

Parisliler, yeni park tarifelerine evet oyu verirse bir SUV veya 4x4 araba için caddeye park etme maliyeti Paris'in merkezinde saat başına 18 euroya ve şehrin geri kalanında saat başına 12 euroya yükselecek. Yeni tarife, Paris sakinlerinin kullandığı otopark için geçerli olmayacak.