Paris’te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı

Fransa’nın başkenti Paris’te termometreler 25 dereceyi gösterirken ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Paris’te 25 derece sıcaklıkta dolu yağdı

Fransa’nın başkenti ’te dolu paniği yaşandı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü başkentte aniden ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Güzel havanın tadını Paris sokaklarında çıkaranlar dolu yağışıyla birlikte kapalı alanlara kaçıştı. Kısa süren , caddeleri sular altında bırakırken, araçlar yolda beklemek zorunda kaldı.

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