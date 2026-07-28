Paris'te bıçaklı saldırı. 3 kadın ağır yaralandı
28.07.2026 07:03
Fransa'da bıçaklı saldırgan yakalandı.
Paris'te elinde iki bıçakla koşarak üç kadına saldıran kişi çevredekiler tarafından yakalandı. Polis saldırganı gözaltına aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, 26 yaşındaki Muhammed Buhadyar, elinde iki bıçakla koşan saldırganı görünce çevredekilere "Dikkat edin, silahlı" diye bağırdı.
Buhadyar'ın yardım çağrısı ve çevredekilerin desteğiyle silahlı saldırgan 3 kadını yaraladıktan sonra yakalandı.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, saldırganın iki mutfak bıçağıyla 19, 24 ve 36 yaşlarındaki üç kadını ağır yaraladığı ve ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Paris polisi saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.