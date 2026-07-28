Paris'te bıçaklı saldırı. 3 kadın ağır yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris 'te, 26 yaşındaki Muhammed Buhadyar, elinde iki bıçakla koşan saldırganı görünce çevredekilere "Dikkat edin, silahlı" diye bağırdı.



Buhadyar'ın yardım çağrısı ve çevredekilerin desteğiyle silahlı saldırgan 3 kadını yaraladıktan sonra yakalandı.



Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, saldırganın iki mutfak bıçağıyla 19, 24 ve 36 yaşlarındaki üç kadını ağır yaraladığı ve ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.



Paris polisi saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.