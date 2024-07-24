Paris'te bomba paniği: İsrail maçından önce şüpheli çanta bulundu

Alman Bild gazetesinin haberine göre, "Parc des Princes" futbol stadyumunun güneyinde patlayıcı şüphesi tespit edildi.

Olimpiyat Oyunlarının ilk maçı olan İspanya ile Özbekistan arasındaki futbol turnuvası ön eleme turu maçı, saat 15.00'te Fransa'nın önde gelen kulüplerinden Paris St. Germain'in maçlarını oynadığı arenada oynanacak.



Akşam saat 21.00'deki ikinci maçta ise İsrail aynı stadyumda Mali ile karşılaşacak.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI



Şüpheli çanta bulunmasının ardından çevredeki sokaklar geniş güvenlik çemberi altına alındı ​​ve polis caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

Aktarılana göre şu anda yerel bölge sakinlerinin bile evlerine girmesine izin verilmiyor. Olimpiyat otobüs seferleri de dahil olmak üzere çevredeki sokaklar tüm geçişlere kapatıldı.



İsrail'in katılımı ve buna bağlı tehlike durumu nedeniyle güvenlik önlemleri önceden en üst düzeye çıkarılmıştı. Yetkililer son ihbarın üzerine geniş kapsamlı alarma geçmiş durumda.

PARİS'TE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Paris'teki kesin önlemlerle ilgili ayrıntılar gizli tutuluyor. Ancak şu kadarı biliniyor: 2024'te sporcu güvenliği için yapılan harcamalar, üç yıl önceki Tokyo Oyunlarının yaklaşık iki katı.

