Paris'te Gazze toplantısı: Bakan Fidan da katılıyor

İsrail ve Hamas, Mısır'da ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması için imzayı attı. Gazze için bir toplantı da Fransa'nın başkenti Paris'te yapılıyor. Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyor.



Toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ve ilk aşaması İsrail ve Hamas tarafından kabul edilen Gazze'de barış planının uygulanmasına dair adımlar ele alınacak.

Konferansta Gazze'ye yönelik güvenceler ve bölgenin yönetimine dair ayrıntıların masaya yatırılması bekleniyor.



Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantılara Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri davet edildi. İngiltere, Almanya, İspanya, Kanada ve Avrupa Birliği temsicilerinin de toplantıda yer alması bekleniyor.



Ancak Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD federal hükümetinin kapalı olması nedeniyle Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun toplantıya katılmayacağını öne sürdü. Başka bir yetkilinin yer alacağı belirtildi.

MACRON: GÖRÜŞMENİN AMACI ABD'NİN GİRŞİMİYLE PARALEL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te yapılacak görüşmelerin amacının ABD'nin Gazze konusundaki girişimiyle pararlel olduğunu söyledi.



Macron ayrıca, Fransa'nın Gazze İstikrar Gücü'nde yer almaya hazır olduğunu belirtti.



İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri hızlandırmasının Trump'ın planına ters olduğunu söyleyen Macron, "Bunun Hamas ile ilgisi yok" dedi.

GAZZE'DE BARIŞ ANLAŞMASI

Mısır'da yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas arasında tarihi barış anlaşmasına varıldı. İsrail hükümeti, "Gazze'de ateşkes, anlaşma bu akşam hükümet tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek" dedi.

HAMAS: 400 YARDIM KAMYONU GAZZE'YE GİRECEK



Hamas yetkilisi Usame Hamdan ise Katar'ın El Arabi TV kanalına verdiği demeçte, pazar gününden itibaren her gün 400 yardım kamyonunun Gazze'ye gireceğini söyledi.

GAZZE PLANINDA NE VAR?



ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de, ilk aşamada İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi öngören 20 maddelik planını açıklamıştı.



Trump'ın planı, sadece ateşkes ya da rehine takası öngörmüyor. Gazze'de savaşın tamamen sona ermesini ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesini de içeriyor.



İsrail ve Hamas Mısır'da yapılan görüşmelerin ardından planın ilk aşamasında konusunda anlaşama vardıklarını duyurdu.



Trump'ın planında, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 72 saat içinde tüm rehinelerin serbest bırakılması öngörülüyor. Gazze'de 48 İsrailli rehinenin kaldığı ve bunlardan 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor.