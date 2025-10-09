Paris'te Gazze toplantısı | Bakan Fidan: Türkiye ateşkesi takip edecek

Fransa Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması, bölgenin yeniden inşa edilmesi, insani yardımın ulaştırılması gibi farklı konular ele alındı.



Dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen toplantıya, Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler katıldı.



Toplantı sonrası konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hep beraber dünkü anlaşmanın neticelerini ve nasıl uygulanacağını, özellikle Gazze'nin tekrar ayağı kaldırılması için Avrupa'nın neler yapabileceği konusunun üzerinde çok ayrıntılı duruldu. İyi olan, herkesin iki devletli çözümünün problemin çözümünde ana rol olduğunu kabul etmesi." dedi.

"TÜRKİYE ATEŞKESİ TAKİP EDECEK"

Türkiye'nin de yer alacağı Gazze görev Gücüyle alakalı da konuşan Fidan, "Özellikle ABD, Mısır, Türkiye ve Katar'dan ekibin yer alacağı ve taraflarla konuları görüşecek. Bu arabulucu ekip anlaşmanın uygulanmasında kendine düşen görevleri yapacak. Birinci aşamada 4 hedefin gerçekleşmesini takip edeceğiz. Anlaşmaya hayata geçtikçe ortaya sorunlar çıkacak ve bu ekip zamanı geldikçe devreye girecek." diye konuştu.

Türkiye'nin çok yapıcı bir rol oynadığını belirten Bakan Fidan, "İş birliği anlayışı yeni bir ruh oluşturacak. Daha başka bölgesel sorunların çözülmesinde de Türkiye'nin ortaya koyduğu bu yeni ruhun büyük rol oynayacağına inanıyorum" dedi.



Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nın açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak yapıldı.



MACRON: GÖRÜŞMENİN AMACI ABD'NİN GİRŞİMİYLE PARALEL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te yapılacak görüşmelerin amacının ABD'nin Gazze konusundaki girişimiyle pararlel olduğunu söyledi.



Macron ayrıca, Fransa'nın Gazze İstikrar Gücü'nde yer almaya hazır olduğunu belirtti.



İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri hızlandırmasının Trump'ın planına ters olduğunu söyleyen Macron, "Bunun Hamas ile ilgisi yok" dedi.

Macron, insani yardımın Gazze'ye tüm giriş noktalarından geçmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu hepimizin önceliği olmalı." dedi.



FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE, KATAR VE MISIR'IN YOĞUN ÇABALARI OLDU

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Katar, Mısır ve Türkiye'nin "yoğun çabaları ile" Gazze'de üzerinde anlaşılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının sağlandığını dile getirdi.



Anlaşmayı "bölgedeki barış ve güvenlik için devasa bir adım" olarak niteleyen Barrot, "Ortak görevimiz Trump'ın planının sahada uygulanmasını sağlamak." dedi.



Barrot, İsrail-Filistin barışı için "hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiğini" vurguladı. ​​​​​​​

GAZZE'DE BARIŞ ANLAŞMASI

Mısır'da yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas arasında tarihi barış anlaşmasına varıldı. İsrail hükümeti, "Gazze'de ateşkes, anlaşma bu akşam hükümet tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek" dedi.

GAZZE PLANINDA NE VAR?

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de, ilk aşamada İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi öngören 20 maddelik planını açıklamıştı.



Trump'ın planı, sadece ateşkes ya da rehine takası öngörmüyor. Gazze'de savaşın tamamen sona ermesini ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesini de içeriyor.



İsrail ve Hamas Mısır'da yapılan görüşmelerin ardından planın ilk aşamasında konusunda anlaşama vardıklarını duyurdu.



Trump'ın planında, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 72 saat içinde tüm rehinelerin serbest bırakılması öngörülüyor. Gazze'de 48 İsrailli rehinenin kaldığı ve bunlardan 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor.