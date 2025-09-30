Paris'te gizemli ölüm: Güney Afrika Büyükelçisi 22. kattan düştü

Fransa ve Monako büyükelçiliğinin yanı sıra UNESCO Daimi Temsilciliğini de yürüten Güney Afrika’nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Paris'te kaldığı otelin 22. katındaki camdan düşerek hayatını kaybetti.

Mthethwa’nın cansız bedeni, salı günü Porte Maillot’taki Hyatt Oteli’nde bulundu.



EŞİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞTI



Mthethwa’nın eşi, eşinden akşam saatlerinde endişe verici bir mesaj aldığını belirterek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Polis, intihar ihtimaline karşı Bois de Boulogne bölgesinde arama çalışmaları yürütmüştü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Paris savcılığı, büyükelçinin odasında güvenli pencerenin zorlandığını belirtti. Olayın intihar olup olmadığına ilişkin soruşturma devam ediyor.

GÜNEY AFRİKA BÜYÜKELÇİSİ MTHETHWA KİMDİR?



2024 yılı şubatında Paris’e atanan Mthethwa, siyasi hayatına apartheid karşıtı sendikal mücadelede başladı.

1994’te ANC Gençlik Kolu’nun örgütlenme sekreteri oldu, 2002’de parlamentoya girerek maden ve enerji komitesini yönetti.

2008’de Motlanthe hükümetinde Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Daha sonra Zuma döneminde Polis Bakanı ve ardından Kültür Bakanı oldu.