Paris'te İsrail-Suriye zirvesi

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, bu gece Fransa'nın başkenti Paris’te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Dermer ve Şeybani ABD himayesinde bir ay içinde ikinci kez bir araya gelmiş oldu.



İsrail’den Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentine “insani yardım koridoru kurulması” ve Süveyda’daki Dürzi topluluğuna "yardım sağlanması”na dair konular zirvenin ana gündemlerinden biri oldu.



Toplantı sonrası resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İSRAİL'İN İŞGALİ



İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.



İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılmasını talep etmişti.



İsrail 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da başlayan çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasını vurmuştu.