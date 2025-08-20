Paris'te kritik görüşme: Suriye ve İsrail masaya oturdu

Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'ye konuşan bir hükümet kaynağı, Dışişleri Bakanı Şeybani ile İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame'nin Paris'te İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer ile görüştüğünü açıkladı.



Kaynak, görüşmede tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yinelediklerini ve ülkenin bölünmesini hedefleyen her türlü projeye karşı olduklarını vurguladıklarını belirterek, ayrıca Süveyda'nın Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu ve Dürzi vatandaşların ulusal dokunun asli bir unsuru olarak görüldüğünün ifade edildiğini aktardı.



Güney Suriye'deki insani durumun da ele alındığına işaret eden kaynak, Süveyda ve Bedevi halkına yönelik insani yardımların artırılması ve zorlayıcı yaşam koşullarının hafifletilmesi gerektiği konusunda tarafların mutabakata vardığını belirtti.

"ORTAK ÇABALAR SÜRDÜRÜLECEK"



Kaynak, 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi için net bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunun görüşmede dile getirildiğini, bu mekanizmanın İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini durdurmayı ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşturmayı amaçladığını kaydetti.



Son olarak kaynak, toplantının, güneydeki gerilimin azaltılması ve bölgenin açık bir çatışmaya sürüklenmesinin önlenmesi yönünde ortak çabaların sürdürüleceği taahhüdüyle sona erdiği bilgisini verdi.



Dün, Axios haber sitesinden Barak Ravid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Fransa'nın başkenti Paris’te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.

