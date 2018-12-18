Fransa'nın başkenti Paris'te lise öğrencileri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim politikalarını protesto etmek için gösteri düzenledi.



Öğrenci sendikalarının çağrısıyla yüzlerce öğrenci eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri protesto etmek için Paris'in Descartes Caddesi'nde toplandı. Republique Meydanı'na yürüyen öğrenciler, Macron karşıtı sloganlar attı.



Gösteride öğrenciler, yaklaşık 2 hafta önce Mantes-la-Jolie'deki eylemde polisin, diz çöktürerek ellerini bağladığı öğrencilerle dayanışma için bir süre diz çökerek elleri bağlı şekilde kaldı.



Öğrenciler, Macron ve hükümetin eğitim politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi.



Lise öğrencileri, yaklaşık 2 haftadır Macron'un eğitim politikalarını protesto etmek için ülkenin birçok kentinde eylemler yapıyor.



Geçen hafta ülke genelinde "kara salı" eylemi düzenlenmişti. Gösteriler nedeniyle ülkede 450 lisede eğitime tamamen veya kısmen ara verilmişti.



Ülke genelindeki gösterilerde çıkan olaylarda 6 Aralık'ta 700'den fazla, 5 Aralık'ta da 32 lise öğrencisi gözaltına alınmıştı.



Mantes-la-Jolie'deki 6 Aralık'ta yapılan gösteride yaklaşık 70 polisin 146 lise öğrencisini diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yayılmıştı. Bunun üzerine Yvelines Valiliği görüntüleri paylaşanların bulunması için soruşturma başlatmıştı.



