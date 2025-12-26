Paris'te metroda 3 kadına bıçaklı saldırı

Savcılığın açıklamasına göre saldırılar, yerel saatle 16.00 sularında République, Arts et Métiers ve Opéra metro istasyonlarında meydana geldi. Bıçaklanan üç kadının da hayati tehlike taşıyan yaralarının bulunmadığı belirtildi.

Savcılık, 20’li yaşlarının ortasında olduğu belirtilen zanlının, güvenlik kameraları (CCTV) sayesinde teşhis edildiğini açıkladı.

Şüphelinin ayrıca daha önce “mala zarar verme” gibi çeşitli kabahatler nedeniyle polis kayıtlarında yer aldığı ifade edildi.



Yetkililer, saldırının olası nedenine ilişkin ise henüz detay paylaşmadı.