Paris'te PSG zaferi sonrası sokaklar karıştı

Yetkililer, karşılaşma nedeniyle ülke genelinde 22 bin, Paris 'te ise 8 bin polisin görev yaptığını açıkladı. PSG 'nin geçen yılki Avrupa zaferinin ardından yaşanan sokak olayları nedeniyle güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Maç sona ermeden önce polis, 2 bin 216 kişiyi durdurup kontrol etti, 89 kişiye para cezası kesti.

Olaylarla bağlantılı olarak 45 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 13'ü tutuklanmak üzere nezarete götürüldü.

Polis ekipleri 24 meşale ve yaklaşık 100 havai fişeğe el koydu. Paris'in merkezindeki Şanzelize Caddesi yakınlarında bir otobüs durağı tahrip edilirken, bir polis memuru da yaralandı.

PSG 'nin penaltı atışları sonucunda zafere ulaşmasının ardından Paris genelinde havai fişekler patlatıldı. Yetkililer, PSG'nin stadı Parc des Princes çevresinde bir fırın ile bir restoranın zarar gördüğünü bildirdi. Maçı burada takip eden 4 ila 5 bin taraftarın bulunduğu alanda polise çeşitli cisimler atıldığı belirtildi.

Polis sözcüsü, yaklaşık 150 kişinin stadyum kapılarından birinden içeri girmeye çalıştığını ancak güvenlik güçleri tarafından engellendiğini söyledi.

AFP muhabiri ise stadyum çevresinde taraftarlarla polis arasında çatışmalar yaşandığını, güvenlik güçlerinin kendilerine havai fişek atılması üzerine göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, şiddet olaylarını önlemek amacıyla "çok güçlü ve kapsamlı bir güvenlik planının" devreye sokulduğunu söyledi.

Geçen yıl PSG'nin zafer kutlamalarında Şanzelize başta olmak üzere birçok noktada mağazalar yağmalanmıştı. O dönemde ülke genelinde 563 kişi gözaltına alınmıştı.