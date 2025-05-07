Paris'te Şara-Macron zirvesi: Fransa yeni Suriye'nin inşasına desteğini sunacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret edecek.

Haber ilk olarak Fransız basınında yer aldı. Bu Şara'nın Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk ziyareti olacak.

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Paris'te ağırlayacağı Şara'ya, halkının tüm unsurlarına saygı gösterilen, özgür ve istikrarlı yeni Suriye'nin inşası için desteğini dile getireceğini bildirdi.

Görüşme yerel saatle 15.15'te başlayacak.

Suriye Cumhurbaşkanı, 11 Nisan'da ikinci kez Türkiye’yi ziyaret etmiş, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış törenine katılmıştı.

