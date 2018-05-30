Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeydoğusundaki kanal kenarında kurulmuş olan "Millenaire" kampını boşaltma işlemleri sabah erken saatlerde başladı.
Çıkabilecek olaylara karşı polis ekipleri de sevk edildi. Kamptan çıkartılan göçmenler, Paris dışındaki geçici barınma merkezlerinde kalacak.
Fransız polisi son üç yılda Paris'te toplam 33 sığınmacı kampını boşalttı.
Paris'te sığınmacı kampına operasyon
NTV HaberDünya
Fransız polisi başkent Paris'te bin 700 sığınmacının kaldığı bir kampı boşalttı. Sığınmacılar bundan böyle barınma merkezlerinde kalacak.
Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeydoğusundaki kanal kenarında kurulmuş olan "Millenaire" kampını boşaltma işlemleri sabah erken saatlerde başladı.