Paris'te 'şık giyimli' hırsızlar kuyumcudan 10 milyon euroluk mücevher çaldı

Henüz üç ay önce de aynı sokakta yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir başka mücevher dükkanı hırsızlar tarafından hedef alınmıştı.



Bulgari mağazasına gündüz saatlerinde giren üç silahlı hırsız daha sonra motosikletlerle kaçmıştı.



Fransa Mücevherat ve Saat Birliği Başkanı Sandrine Marcot, dükkanlara yapılan baskınların sayısının endişe verici olduğunu söyledi; "Sayı yıllar içinde dramatik şekilde azalmış olsa da, Covid salgını sonrası geçtiğimiz 1-2 yılda hırsızlık sayıları artıyor." dedi.



Yaklaşık iki hafta önce de Paris St-Germain futbol takımının İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın Paris'teki evine giren hırsızlar, futbolcu ve eşini bağlayarak evdeki mücevher, saat ve diğer lüks ürünleri çalmıştı.