Paris'te tarihi belediye binası alev alev yandı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi belediye binasında çıkan yangın büyük hasara yok açtı. 1876 yılında inşa edilen tarihi binanın çan kulesinde büyük hasar oluştuğu açıklandı.

Paris'te tarihi belediye binası alev alev yandı

'nın başkenti 'te bulunan 12. Bölge belediye binasının çatısında başlayan hızla yayıldı.

Yaklaşık 150 itfaiyecinin uzun uğraşları sonucu alevler söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Paris'te tarihi belediye binası alev alev yandı - 1

YÜZLERCE YILLIK YAPI ALEVLERE TESLİM OLDU

1876 yılında inşa edilen tarihi binanın çan kulesinde büyük hasar oluştuğu açıklandı.

36 metre yüksekliğindeki kulenin çökme riski sebebiyle bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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