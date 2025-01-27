Paris'te tarihi belediye binası alev alev yandı
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi belediye binasında çıkan yangın büyük hasara yok açtı. 1876 yılında inşa edilen tarihi binanın çan kulesinde büyük hasar oluştuğu açıklandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 12. Bölge belediye binasının çatısında başlayan yangın hızla yayıldı.
Yaklaşık 150 itfaiyecinin uzun uğraşları sonucu alevler söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
YÜZLERCE YILLIK YAPI ALEVLERE TESLİM OLDU
1876 yılında inşa edilen tarihi binanın çan kulesinde büyük hasar oluştuğu açıklandı.
36 metre yüksekliğindeki kulenin çökme riski sebebiyle bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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