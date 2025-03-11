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Paris'te Ukrayna zirvesi: NATO genelkurmay başkanları bir araya geldi

Fransa’nın başkenti Paris’te Avrupa Birliği ve NATO üyesi 30 ülkenin genelkurmay başkanları bir araya geldi. Toplantıda  Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik konular ele alındı.

Paris'te Ukrayna zirvesi: NATO genelkurmay başkanları bir araya geldi

’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde (AB) ve üyesi 30 ülkenin genelkurmay başkanları bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye’yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak katıldı.

Toplantıda, güncel gelişmeler ışığında mevcut güvenlik mimarisine yönelik ortak yaklaşımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes sağlanması durumunda Ukrayna’nın güvenliğine yönelik askeri destek konularını ele alması bekleniyor.

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