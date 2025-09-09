Paris'teki camilerin önüne 9 domuz kafası bırakıldı! Fransa polisinden açıklama

Fransa polisi, Paris bölgesindeki camilerin önüne en az 9 domuz kafası bırakıldığını açıkladı.

Saldırının Müslümanları aşağılamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Paris polis şefi Laurent Nunez, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu alçakça eylemlerin faillerini bulmak için her şey yapılıyor" dedi.



Fransa, 6 milyondan fazla kişiyle, Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip.



Paris Savcılığı, bir diğer domuz kafasının şehrin kuzeyindeki bir caminin önündeki evrak çantasında bulunduğunu bildirdi.

"MACRON" YAZISI TESPİT EDİLDİ

Aktarılana göre bir yere mavi renkle “Macron yazılmıştı. Bunun da siyasi ve mali krizin içinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir gönderme olduğu anlaşılıyor.



Paris polisi, ayrımcılığı körrükleyen nefret suçlamasıyla, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, saldırıları kınayarak, “Müslüman vatandaşlarımızın inançlarını huzur içinde yaşayabilmelerini istiyorum. Onların incindiğini anlıyorum" ifadelerini kullandı.