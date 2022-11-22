Paris'teki Noel ışıklandırması, Fransızları kızdırdı

Paris Belediyesi, Fransa'da enerji tasarrufu tartışmasının ortasında kaldı. Kentin ünlü Champs Elysees caddesinin krize rağmen Noel ışıklarıyla süslenmesi, tepki çekti.

Paris'teki Noel ışıklandırması, Fransızları kızdırdı

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Fransa'da enerji krizi nedeniyle birçok önlem alındı. Sokak lambalarının sayısı azaltıldı. Kamu binalarında ışıklar erken kapatıldı.

Louvre Müzesi ve Eiffel Kulesi gibi 'in sembolik yapılarının aydınlatmasına da süre kısıtlaması getirildi.

 krizi faturalara, gıda fiyatlarına ve enflasyona yansırken Fransa, kışa tasarrufu önlemleriyle hazırlandı.

CADDE SÜSLENDİ

Ancak, Paris'in lüks mağazalarla ünlü caddesi Champs-Elysees'in Noel ışıklarıyla süslenmesi tartışmalara yol açtı.

Avrupa'da çoğu belediye enerji tasarrufu uygularken, Paris Belediyesi, Champs-Élysées caddesindeki 400 ağacı ışıklarla donattı.

Tek bir caddeyi ışıklandırmak için 1 milyon euro harcanması tepki çekti. Belediye, "krizin ortasında göz boyamakla" eleştiriliyor.

Yetkililer, aydınlatmanın enerji tasarrufu planına uygun olduğunu savunuyor. Akşam saat 17:00'de yakılan ışıklar, gece 02:00 yerine 23:45'de söndürülüyor.

Böylece elektrik tüketiminde yüzde 44 tasarruf amaçlanıyor.  

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