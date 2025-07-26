Paris'te kritik görüşme: İsrail ve Suriyeli yetkililer bir araya geldi

Suriye devlet televizyonu Ekhbariya TV, diplomatik bir kaynağa atıfta bulunarak, Suriye ve İsrail yetkililerinin, ABD'nin arabuluculuğunda Paris'te görüşmeler yaptığını bildirdi.

Görüşmeler, Suriye'nin güneyinde herhangi bir gerginliğin tırmanmasını önlemek için gerçekleştirildi.



Diplomatik kaynak, toplantının herhangi bir nihai anlaşma ile sonuçlanmadığını, ancak tarafların görüşmelere devam etme ve Suriye'nin güneyinde istikrarı korumaya yönelik adımları değerlendirme konusunda anlaştıklarını söyledi.

