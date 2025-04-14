Parkinson teşhisinde devrim, test başarılı sonuç verdi

Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Parkinson hastalığını (PH) en erken aşamalarında, yani fiziksel semptomların başlamasından yıllar önce tespit eden çığır açıcı bir kan testi geliştirdi.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, testin Parkinson hastalığının erken teşhisinde devrim yaratabileceğini, zamanında müdahalelerin ve hasta sonuçlarının iyileştirilmesinin önünü açabileceğini söyledi.

PARKİNSON NEDİR? TEST NEYE ODAKLANIYOR?

Parkinson, beyindeki sinir hücrelerinin zaman içinde kaybedildiği ilerleyici bir nörolojik durum. Bu da hareketin kontrolünde önemli bir rol oynayan dopamin kimyasalının azalmasına yol açıyor.

The Times'ın 80 sterline mal olduğunu bildirdiği bu yeni test, Parkinson hastalarında biriken, tekrarlayan bir RNA dizisine odaklanarak kandaki transfer RNA parçaları olarak bilinen küçük genetik materyal parçalarını analiz ediyor.

Ayrıca hastalık ilerledikçe bozulan mitokondriyal RNA'daki paralel düşüşe de bakıyor. Mitokondri hücrelerin içinde buluyor ve enerji üretiyor.

COVID-19 SALGININDAKİ PCR TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Araştırmacılar, bu biyobelirteçler arasındaki oranı ölçerek testin son derece doğru, zararlı olmayan, hızlı ve uygun fiyatlı bir teşhis aracı sunduğunu ve hastalığın seyrini değiştirebilecek erken müdahaleler ve tedaviler için umut sağladığını söyledi.

Times'ın haberine göre, 1 puanın mükemmel bir teste işaret ettiği, 0,5 puanın ise testin yazı tura atmaktan daha iyi olmadığını gösterdiği bir ölçekte, test 0,86 puan aldı.

Nature Aging dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, şu anda hastalığın erken belirtilerini gösteren hastalar üzerinde kullanılan en iyi klinik testler 0.73 puan aldı.

Test, pandemi sırasında Covid-19 vakalarını doğrulamak için kullanılan PCR teknolojisinin aynısını kullanıyor. Bu teknoloji, hedeflenen genetik materyali çoğaltarak tespit edilmesini sağlıyor.