Parlamentoya burkayla girdi: Avustralyalı milletvekilinden provokasyon
24.11.2025 10:49
AFP
Avustralya'da aşırı sağcı milletvekili Pauline Hanson'ın parlamentoya burka giyerek gitmesi kriz yarattı. Bazı milletvekilleri Hanson'ı ırkçılıkla suçladı.
Avustralya parlamentosunda Müslümanlara yönelik ırkçılık tartışması bir kez daha alevlendi.
Göçmen karşıtı One Nation partisinden Pauline Hanson, ülkede yüzün tamamını kapatan örtülerin yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısını Senato'ya sunmak istiyordu. Bu, onun onlarca yıldır kampanya yürüttüğü bir politikaydı.
Diğer milletvekillerinin onun bu tasarıyı sunmasını engellemesinden birkaç dakika sonra Hanson, parlamentoya siyah burka giyerek girdi ve koltuğuna oturdu. Hanson'ın bu görüntüsü senatör arkadaşlarının tepkisini çekti.
Avustalya Yeşiller partisinin Senato temsilcisi Larissa Waters, bu hareketi "İnanan insanlara orta parmak göstrmek" olarak nitelendirdi. Waters, "Bu son derece ırkçı ve güvensiz" dedi. Dışişleri Bakanı Penny Wong da bu hareketi "saygısızca" olarak tanımlayarak, "Bizler ülkemizi, her inançtan ve her kökenden insanı temsil ediyoruz" dedi.
Hanson'ın burkayı çıkarmayı reddetmesinin ardından Senato toplantısı askıya alındı.
Aşırı sağcı milletvekili Pauline Hanson
“GÜVENLİK SORUNLARI YARATIYOR” İDDİASI
Bu, Hanson'ın parlamentoda Müslümanlara yönelik ikinci provokasyonuydu. 2017 yılında Hanson, Senato'da tam burka giyerek, bu giysinin güvenlik sorunlarına yol açtığını söyledi ve bunu terörle ilişkilendirdi. Hanson, İslam'ın kendi kültürleri ve düşünme biçimleriyle bağdaşmadığını öne sürüyor.
Ülkenin ana muhafazakar muhalefet partisi iç çekişmelerle boğuşurken, onun partisi desteğini artırdı. The Australian Financial Review'un bu ay yayınladığı bir ankete göre, partinin desteği rekor bir seviyeye ulaşarak yüzde 18'e çıktı.
Bu gelişme, hükümetin bir temsilcisinin eylül ayında Avustralya'nın kalıcı ve giderek yoğunlaşan İslamofobi ile mücadele edemediğini söylemesinin ardından geldi.