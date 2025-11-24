Parlamentoya burkayla girdi: Avustralyalı milletvekilinden provokasyon

Avustralya parlamentosunda Müslümanlara yönelik ırkçılık tartışması bir kez daha alevlendi.

Göçmen karşıtı One Nation partisinden Pauline Hanson, ülkede yüzün tamamını kapatan örtülerin yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısını Senato'ya sunmak istiyordu. Bu, onun onlarca yıldır kampanya yürüttüğü bir politikaydı.

Diğer milletvekillerinin onun bu tasarıyı sunmasını engellemesinden birkaç dakika sonra Hanson, parlamentoya siyah burka giyerek girdi ve koltuğuna oturdu. Hanson'ın bu görüntüsü senatör arkadaşlarının tepkisini çekti.

Avustalya Yeşiller partisinin Senato temsilcisi Larissa Waters, bu hareketi "İnanan insanlara orta parmak göstrmek" olarak nitelendirdi. Waters, "Bu son derece ırkçı ve güvensiz" dedi. Dışişleri Bakanı Penny Wong da bu hareketi "saygısızca" olarak tanımlayarak, "Bizler ülkemizi, her inançtan ve her kökenden insanı temsil ediyoruz" dedi.

Hanson'ın burkayı çıkarmayı reddetmesinin ardından Senato toplantısı askıya alındı.