Parmesan peyniri tehlikede! İtalya'nın en uzun nehri kuruyor

Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası , İtalya 'nın en uzun nehri Po'yu kuruma noktasına getirdi.

Ülke tarımının kalbi olarak görülen Po Ovası'nda su seviyesinin mevsim normallerinin çok altına düşmesi, başta Parmesan peynirinin üretiminde kullanılan sütü sağlayan çiftlikler olmak üzere tarım sektöründe büyük endişe yarattı.

DENİZ SUYU NEHRE KARIŞMAYA BAŞLADI

Po Nehri'nde su debisi birkaç gün içinde saniyede ortalama bin 500 metreküpten 300 metreküpün altına geriledi. Su seviyesindeki sert düşüş nedeniyle nehrin ağzından giren deniz suyu yaklaşık 20 kilometre içerilere kadar ilerledi.

Tuzlu suyun tarım arazilerine ulaşmasını önlemek amacıyla kurulan bariyerlerin ise mevcut debiyle etkili çalışamadığı belirtildi.

“ÜÇ HAFTALIK SU REZERVİ KALDI”

İtalya Sulama Birliği (Anbi), Po Nehri'nin bugüne kadar hiç bu kadar erken ve hızlı şekilde su kaybetmediğini açıkladı.

Çevre örgütü Legambiente'den Damiano Di Simine ise henüz resmi olarak kuraklık ilan edilmediğini ancak mevcut gidişatın sürmesi halinde bölgede üç haftadan daha az su rezervi kalacağını söyledi.

Uzmanlara göre kış aylarında yağış görülmesine rağmen, iklim değişikliği nedeniyle Alpler'deki kar örtüsünün erken erimesi gölleri besleyen doğal su kaynağını büyük ölçüde azalttı.

TARIM VE BALIKÇILIK TEHLİKE ALTINDA

Tuzlu suyun ilerlemesi son beş yüzyılda deltadaki bataklıkların kurutulmasıyla kazanılan tarım arazilerini tehdit ederken, çiftçiler yeni barajlar ve su depolama havzaları oluşturulmasını tartışıyor.

Ancak deltadaki sulama sistemlerinden sorumlu mühendis Rodolfo Laurenti, mevcut koşullarda bu önlemlerin de yeterli olmayabileceğini belirterek bölgeler arasında su yönetiminde dayanışma çağrısı yaptı.

BALIKÇILAR DA REKOR SICAKLIKLARLA MÜCADELE EDİYOR

Po Deltası'nda midye ve deniz tarağı avcılığı yapan balıkçılar da rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor. Haziran ayında su sıcaklığının 31 dereceye kadar yükselmesi, kabukluların üzerini kaplayan alglerin hızla çoğalmasına neden oldu.

Son yıllarda Kuzey Amerika'dan gelen istilacı mavi yengeçlerle de mücadele ettiklerini belirten kooperatif başkanı Paolo Mancin, "Zaten birçok sorunumuz vardı. Şimdi buna beklenmedik ve uzun süren sıcak hava eklendi. Eğer bir hafta sürseydi atlatabilirdik ama uzayan sıcaklar artık gerçekten çok büyük sorunlara yol açıyor." dedi.