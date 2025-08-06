Pasifik ateş çemberinde iki yeni patlama: Kül bulutu 600 metreye ulaştı

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda iki patlama yaşandı.



Antara News'in haberine göre, Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, yerel saatle 05.24'te bir patlama kaydetti.

Yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 600 metreye yükseldiğini ve kuzeydoğu yönüne doğru hareket ettiğini belirtti.



Meydana gelen ilk patlamanın ardından yerel saatle 10.08'de bir patlama daha yaşandığını aktaran yetkililer, volkanik kül bulutunun yaklaşık 600 metre yüksekliğe ulaştığını bildirdi.



"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.