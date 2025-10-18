Pasifik Okyanusu kaynıyor: Bilimin açıklayamadığı rekor sıcaklık

BBC’nin analizine göre, Kuzey Pasifik Okyanusu’nda bu yaz şimdiye kadarki en yüksek deniz suyu sıcaklıkları kaydedildi.

Temmuz–Eylül ayları arasındaki yüzey sıcaklıkları, 2022’deki önceki rekorun 0,25°C üzerine çıktı. Bu artış, Akdeniz’in yaklaşık on katı büyüklüğünde bir alanı kapsıyor.



BİLİM İNSANLARI NEDENİNİ AÇIKLAYAMIYOR

İklim değişikliğinin denizlerdeki sıcak hava dalgalarını artırdığı bilinse de, Kuzey Pasifik’in bu kadar uzun süre aşırı sıcak kalması uzmanları şaşkına çevirdi.

ABD merkezli Berkeley Earth araştırma grubundan iklim bilimci Zeke Hausfather, “Kuzey Pasifik’te kesinlikle olağandışı bir şeyler oluyor. Böylesine geniş bir bölgede bu kadar büyük bir sıcaklık sıçraması oldukça dikkat çekici” dedi.



BBC, Avrupa’nın Copernicus iklim hizmetinin verilerini analiz ederek “sıcak leke (warm blob)” olarak bilinen bölgedeki ortalama sıcaklıkları inceledi.

Asya’nın doğu kıyılarından Kuzey Amerika’nın batı kıyılarına kadar uzanan bu alanın 2025’teki sıcaklıkları, son yıllara göre belirgin şekilde yüksek çıktı.



KÜRESEL ISINMA VE BEKLENMEYEN AŞIRILIK

Bilim insanları için denizlerin ısınması sürpriz değil. İnsan kaynaklı karbon salımı nedeniyle okyanuslardaki aşırı sıcak gün sayısı son yıllarda üç katına çıktı.

Ancak Kuzey Pasifik’teki mevcut sıcaklıklar, iklim modellerinin öngördüğünden bile daha yüksek.

Berkeley Earth ekibinin analizine göre, Ağustos ayında gözlenen bu deniz sıcaklıklarının tek bir yılda gerçekleşme olasılığı yüzde 1’in altında.

Uzmanlara göre bu yaz, alışılmadık derecede zayıf rüzgarlar nedeniyle yüzeydeki sıcaklığın karışmadan kalmasına yol açtı.

Ancak bu faktör, tek başına rekor sıcaklıkları açıklamaya yetmiyor. Hausfather, “Bu sadece doğal değişkenlikle açıklanamaz. Başka bir etken daha var” dedi.

YENİ ŞÜPHE: GEMİ YAKITLARI VE TEMİZ HAVA POLİTİKALARI

Bilim insanları, 2020’de gemi yakıtlarında yapılan değişikliğin de etkili olabileceğini düşünüyor.

Önceden kullanılan kirli motor yağları büyük miktarda sülfür dioksit yayıyordu. Bu gaz, zararlı olsa da atmosferde Güneş ışığını yansıtan aerosoller oluşturarak gezegeni kısmen serin tutuyordu.



Hausfather, “Sülfürün, bölgedeki ısınmanın başlıca nedeni olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çin şehirlerinde hava kirliliğini azaltma çabalarının da Pasifik’in ısınmasına katkı sağlamış olabileceği değerlendiriliyor.

Çünkü kirli hava da benzer şekilde güneş ışığını geri yansıtıyor; temiz hava ise okyanusların daha fazla ısınmasına yol açabiliyor.