Pasifik Okyanusu küçülüyor: Amasya kıtası doğacak

Dünya'nın en derin ve en büyük su kütlesi olan Pasifik Okyanusu'nun giderek küçüldüğü tespit edildi. Pasifik Okyanusu'nun kademeli olarak küçülerek sonunda tamamen kapanacağı düşünülüyor.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi ve Çin'deki Pekin Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre, Dünya'nın tektonik plakaları birleşerek gezegenin coğrafyasını yeniden şekillendirecek devasa bir kara kütlesi yaratma potansiyeline sahip.

Yapılan simülasyonlarda 200 ila 300 milyon yıl içinde Pasifik Okyanusu'nun kapanarak yeni bir süper kıtanın ortaya çıkabileceği saptandı. Süper kıta, Dünya'nın kara parçalarının çoğundan veya tamamından tek bir kıta oluşması anlamına geliyor.

YENİ KITANIN ADI AMASYA

Dünya üzerindeki kara parçalarının zaman içinde ayrılıp birleşebildiği biliniyor. Örneğin bundan milyonlarca yıl önce önemli bir kısmı güney yarımkürede yer alan tek bir kıta vardı. Pangea diye adlandırılan bu kıta 200 milyon yıl önce ayrılmaya başladı ve zamanla bugünkü 7 kıta ortaya çıktı.

Ancak son dönemdeki hesaplamalar kıtaların yeniden birleşme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bilim insanları milyonlarca yıl sonra Dünya'da yeniden bir süper kıtanın oluşmasını bekliyor. Bu beklenen süper kıtaya Amerika ve Asya isimlerinin birleşimiyle oluşturulan "Amasya" (Amasia) adı veriliyor.

Yeni araştırma, Amasya kıtasının 200 ila 300 milyon yıl içinde ortaya çıkabileceğini gösterdi.

DÜNYA'YA NE OLACAK?

Curtin Üniversitesi Dünya Dinamikleri Araştırma Grubu ve Pekin Üniversitesi Orojenik Kuşaklar ve Kabuk Evrimi Laboratuvarı'nda araştırmacı Dr. Chuan Huang, "Yeni bulgularımız önemli ve önümüzdeki 200 milyon yılda Dünya'ya ne olacağına dair fikirler sağlıyor" dedi.



"Son 2 milyar yıl boyunca, Dünya'nın kıtaları her 600 milyon yılda bir çarpışarak bir süper kıta oluşturdu. Buna süper kıta döngüsü denir. Bu da mevcut kıtaların birkaç yüz milyon yıl sonra tekrar bir araya geleceği anlamına geliyor."

Avustralya'nın da bu önemli olayda rol oynaması, önce Asya ile çarpışması ve ardından Pasifik Okyanusu kapandığında Amerika ile Asya'yı birbirine bağlaması bekleniyor.



NDTV'ye konuşan Dr. Huang, "Dünya'nın tektonik plakalarının nasıl evrimleşeceğini bir süper bilgisayar kullanarak simüle ederek, 300 milyon yıldan daha kısa bir süre içinde Pasifik Okyanusu'nun kapanmasının muhtemel olduğunu ve bunun da Amasya'nın oluşumuna olanak sağlayacağını gösterebildik. Bu da önceki bazı bilimsel teorileri çürüttü." dedi.

