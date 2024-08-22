Pasifik Okyanusu'daki tropikal fırtına kasırgaya dönüştü

Pasifik Okyanusu'nun doğusunda etkili olan Glima Tropikal Fırtınası'nın 3. kategoride kasırgaya dönüştüğü bildirildi.

Pasifik Okyanusu'daki tropikal fırtına kasırgaya dönüştü

Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamaya göre, şiddeti "Kategori 3'e" çıkarılarak kasırgaya dönüşen Glima'nın gelecek birkaç gün boyunca karadan uzakta olacağı ve güçlü bir kasırga olarak kalmayı sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgarlarının hızı saatte maksimum 185 kilometreye ulaşan Glima, Meksika'nın Baja California eyaletinin güney ucunun yaklaşık 1649 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Meteoroloji uzmanları, Glima Kasırgası'nın bugün geç saatlerde daha fazla güçlenmesinin mümkün olacağına işaret ederek henüz yürürlükte herhangi bir uyarı bulunmadığını belirtti.

Gilma, 18 Ağustos'ta tropikal statüsüne yükselmiş ve o zamandan bu yana daha da güçlenmişti.

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