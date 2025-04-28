Pasifik Okyanusu'nda 15 metrelik gizemli bir monolit keşfedildi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Okyanus Keşif Ekibi, Hawaii Adaları’nın kuzeybatısındaki Papahānaumokuākea bölgesi çevresinde derin suların keşfi ve haritalanması amacıyla düzenlenen 28 günlük bir keşif seferi sırasında büyük bir taş monolit keşfetti. NOAA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 15 metre yüksekliğe ve 4 metre genişliğe sahip sütun, deniz seviyesinin yaklaşık 2.040 metre altında yer alıyor.



Söz konusu keşif, 22 Nisan Salı günü, NOAA'nın Okeanos Explorer adlı araştırma gemisinin uzaktan kumandalı aracı Honolulu’nun 1.160 deniz mili kuzeybatısında, su altında kalan bir sırtı keşfettiği sırada yapıldı.



Keşif anında yapılan canlı yayında bir araştırmacının “Bu dev bir kaya mı, bir duvar mı, nedir bu?” diye sorduğu, bir diğerinin ise “Bu inanılmaz! Baca gibi görünüyor,” dediği duyuldu.

DOĞAL YOLLARDAN OLUŞMUŞ

Sütunu inceleyen araştırmacılar, buldukları cismin bir volkanik dike (volkanik damar) olduğu sonucuna vardı. Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, sütunla ilgili “Bu, lav kayalarının arasına kendini zorla sokan bir lav oluşumu. Genellikle içine sızdığı kayadan farklı bir bileşime sahiptir, bu yüzden de hava koşullarına karşı daha dirençli olurlar. Bir zamanlar bu yapının etrafında da kaya vardı ama aşınıp gitmiş. Bu çok garip, çünkü genellikle bu kadar çıplak şekilde ortaya çıkmış dikey dikeleri görmek yaygın değil” ifadelerine yer verildi.



Keşif ekibinde yer alan Maryland Üniversitesi’nden jeolog Val Finlayson, McClatchy News'e gönderdiği e-postada, “Bu volkanik damarın farklı olan yanı, kameranın onu nispeten düz bir bölgede, zeminden dümdüz yukarı doğru çıkarken bulması” açıklamasında bulundu.



Yapının yaşı henüz belirlenemedi. Ancak, yakındaki bir deniz dağının “volkanik boru sistemi”nin parçası olduğuna inanılıyor. Taşın üzerindeki parlaklık ise, güçlü ve hızlı deniz akıntıları nedeniyle yüzeyin cilalanmış olmasından kaynaklanıyor.

