Pasifik Okyanusu'nda gerginlik: Japonya savaş uçaklarını havalandırdı

Japonya, Rusya ve Çin'in ortak deniz devriyesi ve tatbikatı düzenlediği Japon Denizi (Doğu Denizi) ile Doğu Çin Denizi arasında Rus uçaklarının tespit edilmesinin ardından savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı.

Pasifik Okyanusu'nda gerginlik: Japonya savaş uçaklarını havalandırdı
ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

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Avustralya Associated Press'in (AAP) haberine göre, , iki Rus IL-38 istihbarat uçağının, ve Çin'in ortak deniz devriyesi ve tatbikatı düzenlediği Japon Denizi (Doğu Denizi) ile Doğu Çin Denizi arasında uçarken tespit edilmesinin ardından savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve Çin donanma gemilerinin Pasifik Okyanusu'nda ortak devriye gezdiğini ve Doğu Çin Denizi'nde deniz tatbikatları düzenlediğini söyledi.

Pasifik Okyanusu'nda gerginlik: Japonya savaş uçaklarını havalandırdı - 1

Bakanlık ayrıca Rusya ve Çin'in denizaltı karşıtı tatbikatlar düzenlediğini, "simültane edilmiş bir düşman hava saldırısına karşı" savunma yapıldığını, denizde kurtarma eğitimi düzenlediğini ve savaş gemilerinin güvertelerine helikopter kalkış ile iniş tatbikatları yaptığını bildirdi.

Çin ve Rusya donanmasına ait toplam 11 geminin, Japonya'nın güneyindeki Okinawa Eyaleti adaları yakınlarındaki kara sularından geçmesi üzerine Tokyo yönetimi ise durumla ilgili "ciddi endişe" duyduğunu açıklamıştı.

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