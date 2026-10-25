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Pasifik'te art arda depremler: 6.1, 6.3

25.10.2026 06:14

Pasifik'te art arda depremler: 6.1, 6.3
NTV
Reuters
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Pasifik Ateş Çemberi'ndeki ada ülkesi Vanuatu dünkü 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından 6.1, Japonya ise 6.3'le sarsıldı.

Güney Pasifik'teki adalar büyük depremlerle sarsılmaya devam ediyor.

 

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi'nin (GFZ) verilerine göre 7.2 büyüklüğünde depremle sarsılan Vanuatu adalarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

 

Ayrıca Japonya'nın tropikal adaları Bonin (Ogasavara) Adaları'nda da 6.3 büyüklüğünde deprem oldu.

 

İki bölgeden de henüz hasar durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

 

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