Pasifik'te art arda depremler: 6.1, 6.5

Güney Pasifik'teki adalar büyük depremlerle sarsılmaya devam ediyor.

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi'nin (GFZ) verilerine göre 7.2 büyüklüğünde depremle sarsılan Vanuatu adalarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Ayrıca Japonya 'nın tropikal adaları Bonin (Ogasavara) Adaları'nda da 6.5 büyüklüğünde deprem oldu.

İki bölgeden de henüz hasar durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.