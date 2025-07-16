Pasifik'te askeri satranç: ABD'nin dört uçak gemisi görevde

Bu hafta boyunca, ABD'ye ait dört uçak gemisi, ülkenin Batı Kıyısı’ndan Arap Yarımadası açıklarına kadar uzanan Hint-Pasifik bölgesinde seyir halindeydi.

ABD Donanması, bu durumun Washington’un “özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi”ni koruma taahhüdünün bir sembolü olduğunu belirtti.

EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ FİLOSU

ABD ordusu, dünyanın en büyük uçak gemisi filosuna sahip durumda. Bu filo, altısı Pasifik Okyanusu’nda konuşlanmış, aktif görevdeki 11 nükleer enerjili uçak gemisinden oluşuyor.

Gemiler, ABD’nin başlıca rakipleri olan Çin, Kuzey Kore ve İran’ı dengelemek amacıyla düzenli olarak görevlendiriliyor.

ÇİN'İN HEMEN ARDINDAN GELEN HAMLE

ABD’nin birden fazla uçak gemisini aynı anda konuşlandırması, Çin’in kısa süre önce iki uçak gemisini aynı anda Pasifik Okyanusu’na göndermesiyle güç gösterisi yapmasının ardından geldi.

HANGİ UÇAK GEMİLERİ NEREDE?

USS Theodore Roosevelt, Kaliforniya’nın San Diego kentinden ayrılarak uçak gemisi görev grubunun hazırlık seviyesini artırmayı amaçlayan tatbikatlara başladı.



Theodore Roosevelt, geçen yıl Ekim ayında Hint-Pasifik ve Ortadoğu’da dokuz ay süren bir görev sonrası San Diego’ya dönmüştü.

Batı Pasifik’te, USS George Washington Pazar günü itibarıyla Filipinler ile Endonezya arasındaki Celebes Denizi’nde seyrederken görüntülendi. Bu gemi, ABD’nin Yedinci Filo operasyon alanında Güney Çin Denizi’nde devriye görevindeydi.

USS Carl Vinson, bu ayın başlarında Ortadoğu’da kardeş gemisi USS Nimitz ile gerçekleştirdiği operasyonların ardından Hint Okyanusu’na döndü.

Pasifik’teki diğer iki ABD uçak gemisinden USS Ronald Reagan, Salı günü itibarıyla Washington eyaletindeki Bremerton tersanesinde planlı bakımını sürdürüyordu.

USS Abraham Lincoln ise 10 Temmuz’da denizde geçirdiği birkaç günün ardından San Diego limanına geri dönerek limanda kalmaya devam etti.