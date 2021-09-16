Pasifik'te dikkat çeken anlaşma

Hint-Pasifik bölgesinde gerilimi artırması 'muhtemel' bir gelişme yaşandı.



Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya güvenlik işbirliği konusunda anlaştı.



Anlaşma Joe Biden, Boris Johnson ve Scott Morrison tarafından ortak yayınla duyuruldu.



Anlaşma kapsamında Avustralya'nın nükleer reaktörlerle çalışan denizaltılara sahip olması için yardımcı olunacak. Denizaltılar nükleer değil konvansiyonel silahlarla donatılacak.



Üç ülkeden ekipler söz konusu proje için 18 ay boyunca birlikte çalışacak.



Nükleer güçle çalışan yeni denizaltıların geliştirilmesi yıllar sürecek olsa da, proje, Avustralya'nın donanmasını, şu anda dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Çin ile teknolojik olarak eşit hale getirecek.



Ortaklık bölgesel politika ve eylemlerde birliktelik ve üç müttefikin savunma sanayilerinin entegrasyonunu da içerecek.



Üç ülke ayrıca siber savaş, yapay zeka ve kuantum teknolojileri üzerinde birlikte çalışacak.



Üçlü ittifak kararı, Güney Çin Denizi ve Tayvan üzerinde artan gerilimin olduğu bir dönemde geldi.



Liderler konuşmalarında Çin'den bahsetmedi ancak uzman görüşleri anlaşmanın Çin'e karşı olduğu yönünde.



ÇİN'DEN ÜÇLÜ ORTAKLIĞA TEPKİ



Anlaşma kararından kısa bir süre sonra Çin'den tepki geldi.



Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, üç ülkenin "soğuk savaş zihniyeti ve ideolojik önyargılardan kurtulmaları" gerektiği belirtildi.



KUZEY KORE DEMİRYOLU FÜZE SİSTEMİNİ DENEDİ



Hint-Pasifik bölgesinde yer alan Kore Yarımadası'nda da gerilim yüksek.



Kuzey Kore "herhangi bir kuvvete karşı potansiyel bir saldırı olarak" tasarladığı demiryolu füze sistemini test etti.



Fırlatılan füze deniz ortasındaki hedefi vurmadan önce 800 km yol katetti.



Kore yarımadası ülkeleri giderek artan bir silahlanma yarışında. Önceki gün de Kuzey ve Güney Kore karşılıklı füze denemesi gerçekleştirmişti.