Pasifik’te fırtına öncesi sessizlik: Amerikan F-15'leri yolda

ABD hükümeti, Çin’in artan tehdidine karşı koyma çabaları kapsamında Japonya’daki Kadena Hava Üssü’ne gelişmiş F-15 savaş uçakları gönderdi.



Kadena’daki ev sahibi birim olan ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 18. Filo, F-15EX jetlerinin gelişini doğrulayarak bu uçakların “entegrasyon ve tanıma eğitimi” gerçekleştirmek üzere üste bulunduğunu açıkladı.



Kadena Hava Üssü, Japonya’nın güneybatısındaki Okinawa Adası’nda bulunan bir ABD hava gücü üssü. Bu üs, savaş çıkması halinde Çin’in Batı Pasifik’teki askeri faaliyetlerini sınırlamayı amaçlayan ABD’nin çevreleme stratejisi kapsamında Birinci Ada Zinciri’nin bir parçasını oluşturuyor.



Tayvan’a en yakın ABD hava üssü olan Kadena’da Pentagon, mevcut 48 adet F-15C/D savaş uçağını daha yeni ve daha fazla hava-hava füzesi taşıyabilen 36 adet F-15EX jetiyle değiştirmeyi planlıyor.



Bir Japon uçak gözlemcisinin X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı fotoğraflar ve Japon medyasında çıkan haberlere göre, iki F-15EX, bir F-15E ve bir F-16C olmak üzere dört ABD savaş uçağından oluşan bir grup cumartesi günü Kadena Hava Üssü’ne iniş yaptı.



Aynı gün yayınlanan bir basın bülteninde 18. Filo, Florida’daki Eglin Hava Üssü’ne bağlı olan F-15EX jetlerinin, Kadena personelini bu gelişmiş savaş uçaklarının 2026 baharında konuşlandırılmasına hazırlayacağını belirtti.



Bu ziyaret, ABD Savunma Bakanlığı’nın bölgedeki hava gücünü modernleştirme ve gelişen tehditleri caydırma çabalarında bir dönüm noktası niteliğindeydi.

